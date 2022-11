Es ist an der Zeit, den Sexualkundeunterricht zu revolutionieren! Und wer könnte das besser, als eine Sendung, die sich mit “DCKS” abkürzt? Richtig, niemand! Deshalb haben wir keine Rundfunkgebühren gescheut, um euch die sexuelle Aufklärung zu bieten, die ihr 2022 verdient habt, denn Sex ist was Schönes! Vor allem, wenn man keine Chlamydien davon bekommt, nicht ungewollt schwanger wird und alle Beteiligten genau wissen, was sie da tun. Hier findet ihr alternatives und zeitgemäßes Unterrichtsmaterial als Ergänzung eures Sexualkundeunterrichts.